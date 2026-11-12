В Казахстане из окна жилого комплекса «Атлант» в Астане выбросили восемь чемоданов с долларами на фоне задержания руководителей крупных государственных компаний. Фото: социальные сети.

В Казахстане из окна жилого комплекса «Атлант» в Астане выбросили восемь чемоданов с долларами на фоне задержания руководителей крупных государственных компаний. Видео случившегося появилось в Сети. Об этом сообщает Mash в мессенджере Max.

По данным канала, инцидент произошел в здании, где проводились мероприятия, связанные с расследованием коррупционного дела. При этом официального подтверждения связи выброшенных денег с задержанными пока нет.

Деньги с неба: в Астане из окон дома выбросили чемоданы с долларами Чемоданы с пачками долларов выбросили из окна жилого комплекса. Местные жители с удивлением поднимают купюры с пола. Место оцепили силовики, они же сообщили о задержании двух крупных чиновников Казахстана. Подробности дела не разглашаются

Ранее стало известно, что в Казахстане задержали председателя правления фонда национального благосостояния «Самрук-Казына» Нурлана Жакупова и главу Казахстанских железных дорог Елжаса Отыншиева. Операцию 11 ноября провели сотрудники антикоррупционной службы Комитета национальной безопасности республики. Обоих руководителей подозревают в совершении коррупционного преступления. Вместе с ними задержали еще нескольких человек, обстоятельства дела устанавливаются.