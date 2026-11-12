Помощник президента РФ Ушаков прибыл в отель, где находятся Уиткофф и Кушнер

Ушаков будет участвовать в переговорах Путина с Уиткоффом и Кушнером Фото: Иван МАКЕЕВ.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков прибыл в отель в центре Москвы. Там сейчас находятся спецпосланники президента США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер. В скором времени они проведут переговоры с главой государства Владимиром Путиным.

Согласно имеющимся данным, российский политик приехал к гостинице в 10:40 по московскому времени.

В переговорах также участвует глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Американская делегация прилетела в Москву утром в четверг, 12 ноября. Дмитриев лично встретил гостей во Внуково, после чего они вместе прибыли в отель.

Напомним, что американский переговорщики прилетели в столицу России сразу после проведения трехсторонних переговоров в Абу-Даби, где обсуждалось урегулирование украинского кризиса. Недавно глава российской делегации Владимир Мединский заявлял, что Москва и Киев пришли к договоренности провести новый обмен пленными.