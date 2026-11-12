В зоне СВО погиб актер театра Андрей Баронов

В ходе специальной военной операции погиб театральный артист Андрей Баронов. Фото: vk.ru/dommeyerholda

В ходе специальной военной операции погиб театральный артист Андрей Баронов. О трагическом случае рассказал Центр театрального искусства «Дом Мейерхольда» на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Труппа учреждения выразила искренние соболезнования в связи со случившимся, отметив выдающийся талант погибшего коллеги.

«Его уход - невосполнимая утрата для коллектива, для зрителей и для всех, кто знал и ценил его мастерство», - подчеркнули представители театра.

В марте этого года Баронов принял самостоятельное решение отправиться на передовую, чтобы защищать Родину. Сотрудники культурного центра добавили, что артист погиб при выполнении боевых задач.

Траурная церемония пройдет в субботу, 14 ноября. Мероприятие планируют провести в деревне Шиловка Ульяновской области. Точное время и дата станут известны позже.

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