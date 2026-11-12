Врач объяснила, кому протеиновые батончики могут навредить

Один батончик после тренировки обычно не представляет проблемы. Фото: Adria Black / Shutterstock / Fotodom

Протеиновые батончики подходят не всем. В некоторых случаях их употребление может привести к проблемам со здоровьем, рассказала врач-диетолог Дарья Русакова. Об этом пишет «Абзац».

«Систематический избыток белка из специализированного питания может приводить к обезвоживанию, нагрузке на печень и почки, а также вызывать задержку стула. При некоторых заболеваниях почек, подагре и аллергии на молочный белок, сою или орехи такие продукты опасны», – отметила Русакова.

Диетолог также предупредила, что протеиновые снеки не должны заменять полноценные приемы пищи. В них может не хватать клетчатки и витаминов, а дополнительный батончик способен принести до 350 килокалорий. При диабете важно внимательно изучать состав.

По словам врача, один батончик после тренировки обычно не представляет проблемы, если учитывать потребности организма. Однако регулярное употребление таких продуктов без контроля количества белка и калорий может навредить здоровью. Особую осторожность следует соблюдать людям с хроническими заболеваниями.

Ранее биохимик Анна Дивинская объяснила, почему не всем продуктам с надписью «протеин» на упаковке можно доверять.