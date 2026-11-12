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НовостиПолитика12 ноября 2026 8:51

ВС России за сутки поразили объекты военных аэродромов ВСУ

ВС РФ также нанесли удар по пунктам временной дислокации ВСУ в 154 районах
Мария СПИРИДОНОВА
ВС России за сутки поразили объекты военных аэродромов ВСУ

ВС России за сутки поразили объекты военных аэродромов ВСУ

Фото: Дмитрий СТЕШИН.

Вооружённые силы (ВС) РФ за сутки поразили объекты военных аэродромов ВСУ. Об этом в четверг сообщили в Минобороны России.

Российские войска продолжают наносить массированные удары по военной инфраструктуре Украины в ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам на территории России. Целями становятся предприятия оборонно-промышленного комплекса, а также энергетические и логистические объекты, обеспечивающие украинскую армию. В Минобороны подчёркивают: удары наносятся исключительно по объектам, используемым в военных целях.

Ранее сообщалось, что ВС РФ поразили сухогруз на переходе морем в порты Одесской области.