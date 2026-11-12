ВС РФ поразили сухогруз на переходе морем в порты Одесской области Фото: REUTERS.

Вооруженные Силы Российской Федерации поразили сухогруз на переходе морем в порты Одесской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«На переходе морем в порты Одесской области поражено морское судно типа сухогруз», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что всего за ночь 12 ноября российские войска поразили объекты ВПК и энергетического комплексов Украины и склад боеприпасов в Киеве и Киевской области.

Накануне Вооруженные силы Российской Федерации ночью 11 ноября нанесли удары по трем электроподстанциям в нескольких регионах Украины. Все энергообъекты действовали в интересах ВСУ.

В этот же день российские войска поразили сухогруз с вооружением и военным имуществом для ВСУ в акватории Черного моря.