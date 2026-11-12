Оверчук: российские компании желают работать с Афганистаном

Оверчук рассказал, что свыше 70 бизнесменов из РФ прибыли в Кабул для сотрудничества с Афганистаном Фото: Иван МАКЕЕВ.

Свыше 70 предпринимателей из России прибыли в Кабул в составе официальной делегации. Все они хотят наладить деловое сотрудничество с Афганистаном. Информацию об этом рассказал заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук во время общения с прессой.

Политик отметил, что Москва поддерживает диалог с властями Исламского Эмирата. И текущая поездка стала итогом длительной подготовки. Главной целью визита он назвал расширение взаимного товарооборота за счет прямого взаимодействия деловых кругов обоих государств.

«В нашей делегации более 70 представителей российского бизнеса, которые представляют десятки российских компаний... Многие хотят начать работать в Афганистане», - сообщил Рябков.

По его словам, участники миссии уже реализует проекты на афганском рынке, а остальные только планируют выход в этот регион.

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал, что ОДКБ продолжает следить за обстановкой в Афганистане. Специалисты организации ежедневно мониторят события там.