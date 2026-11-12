Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

На переговорах в Абу-Даби европейцы выполняли роль «сторожа» при украинской делегации — их задачей было не допустить шагов Киева в сторону мира. Об этом журналистам заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По её словам, представители ЕС стремятся и дальше управлять этим процессом и добиваться «безумных, абсолютно безнадежных целей по поражению России». Матвиенко подчеркнула, что Украина — несамостоятельное государство, которым управляют извне, и именно в этом состоит цель европейских представителей.

Помощник президента России Юрий Ушаков ещё до начала встречи делегаций из России, США и Украины в Абу-Даби сказал, что попасть на переговоры европейцы могут, «если купят билеты», однако за стол их не пустят. В Кремле позже подтвердили: контактов с европейцами у российской делегации не было и не планировалось.

Тем не менее советники по нацбезопасности из Франции, Германии и Великобритании, а также представители Италии, Еврокомиссии и НАТО в ОАЭ приехали. По данным СМИ, они проводили отдельные консультации с украинской делегацией на полях встречи. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее также прокомментировала присутствие европейцев в Абу-Даби. Дипломат предположила, что целью их визита в ОАЭ было «науськивать киевский режим».