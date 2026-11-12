Рютте заявил, что якобы российские подлодки нацелены на восточное побережье США Фото: REUTERS.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 11 ноября на Форуме атлантического будущего заявил, что российские атомные подводные лодки, базирующиеся на Кольском полуострове, якобы представляют угрозу восточному побережью США.

По его словам, Москва якобы активизировала военную деятельность в Арктике, что вызывает обеспокоенность альянса. Рютте полагает, что Россия открывает глубоководные порты советской эпохи и испытывает новые виды вооружений.

«Стоит помнить, что целью российских атомных подводных лодок, базирующихся на Кольском полуострове, будут не ближайшие соседи, а восточное побережье Соединенных Штатов», — безосновательно заявил генсек НАТО. Рютте также подчеркнул, что страны альянса координируют действия, чтобы не допустить выхода российских подлодок в Северную Атлантику.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил об отсутствии у Москвы намерений, планов и причин нападать на страны Запада. Дипломат подчеркнул, что Россия никому не угрожает и не собирается начинать военные действия против других государств.

Также KP.RU сообщал, что президент России Владимир Путин заявил об отсутствии у Москвы намерений угрожать Европе. Глава государства подчеркнул, что у России нет оснований для конфликта с Евросоюзом и она открыта к сотрудничеству.