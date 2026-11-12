Илон Маск снова поставил на место Зеленского? Украинец плачет из-за сбоев в Starshield Фото: REUTERS.

На Украине уже несколько дней наблюдаются серьезные сбои в работе американской спутниковой системы StarShield. Об этом заявил Владимир Зеленский.

По словам украинского политика, проблемы затронули подразделения ВСУ на всей линии боевого соприкосновения. При этом он обратил внимание на технические ограничения системы, причины появления которых пока не уточняются.

«Наши подразделения уже несколько дней фиксируют значительные сбои в работе системы Starshield на территории Украины <…>. В частности, действуют системные ограничения скорости Starshield на уровне 161 километра в час (100 миль в час)», — заявил Зеленский.

Подобные ограничения могут затруднять применение спутниковой связи на быстро движущейся военной технике и беспилотниках ВСУ.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что ограничения на работу StarShield для ВСУ мог лично инициировать американский миллиардер Илон Маск без распоряжения президента США Дональда Трампа. По данным издания, решение предпринимателя было связано с недовольством продолжающимися украинскими ударами по российским объектам. При этом сам Маск утверждал, что система StarShield находится под контролем правительства США, а ограничения на ее использование устанавливаются американскими военными.

Между тем Россия продолжает работу над мирным урегулированием украинского конфликта. Ранее глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что переговоры в Абу-Даби приблизили Москву и Киев к достижению мира. При этом он подчеркнул, что дальнейший прогресс зависит от позиции всех участников процесса, включая Украину, США и европейские государства.