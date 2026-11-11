Мединский: Россия и Украина приблизились к миру после переговоров в Абу-Даби

Владимир Мединский Фото: Евгения ГУСЕВА.

Переговоры в Абу-Даби приблизили Россию и Украину к мирному урегулированию конфликта. Об этом заявил глава российской делегации Владимир Мединский журналисту ИС "Вести" Евгению Попову.

«Мне кажется, да. Но сейчас очень многое зависит от всех участников процесса. Многое зависит от Украины, от позиции США и от того, обретет ли разум Европа», — резюмировал глава российской делегации в разговоре с прессой. Мединский подчеркнул, что будет проведена работа в интересах народов РФ и Украины.

Ранее KP.RU рассказал, что Мединский не захотел раскрывать детали переговорного процесса, подчеркнув, что по некоторым вопросам нет конкретики. Однако России и Украине удалось согласовать масштабный обмен пленными. Он может пройти через 2-3 недели.