Зеленский обвинил в сбоях Starshield на Украине Америку Фото: REUTERS.

12 ноября Владимир Зеленский заявил воем Telegram-канале о проблемах в работе спутниковой системы Starshield на Украине. Он сообщил, что Киев выясняет их причины у американской стороны.

По словам главаря киевского режима, военные считают, что речь идет не о случайных неполадках, а о системном ограничении скорости передачи данных, перебои фиксируются уже несколько дней. Они затронули подразделения вдоль всей линии боевого соприкосновения, а также освобожденные Россией территории.

В частности, украинские военные обнаружили ограничение скорости Starshield на уровне 161 километра в час (100 миль в час).

По данным The Wall Street Journal, Илон Маск самостоятельно распорядился ограничить доступ Украины к военной спутниковой системе Starshield. По информации издания, решение было принято без распоряжения президента США Дональда Трампа.

Между тем Россия продолжает работу над мирным урегулированием украинского конфликта. Ранее глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что переговоры в Абу-Даби приблизили Москву и Киев к достижению мира, однако дальнейший прогресс зависит от позиции всех участников процесса, включая Украину, США и европейские государства.