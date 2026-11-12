Все говорят о мире, а Европа опять за свое: Брюссель анонсировал новые санкции против России Фото: REUTERS.

Евросоюз намерен ввести новые санкции против России 16 ноября. Об этом сообщил министр-делегат по европейским делам Франции Бенжамен Аддад, передает Reuters.

По данным агентства, ограничения затронут около 150 физических и юридических лиц, а также 50 российских банков. При этом Париж выступил инициатором включения в санкционные списки большей части новых фигурантов.

Накануне постоянные представители стран ЕС согласовали очередное расширение антироссийских ограничений. Окончательное решение планируется принять на встрече глав МИД объединения в Брюсселе 16 ноября.

Примечательно, что новые санкции готовятся на фоне активных переговоров по мирному урегулированию украинского конфликта. Однако пока Москва и Вашингтон обсуждают пути достижения мира, Брюссель продолжает делать ставку на экономическое давление.

Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Россия не получила от европейских стран ни одного конкретного предложения по прекращению конфликта. По его словам, представители ЕС также не участвовали в трехсторонних переговорах Москвы, Вашингтона и Киева в Абу-Даби. Мединский подчеркнул, что европейским политикам стоило бы перенять у американских переговорщиков стремление добиться реального результата.