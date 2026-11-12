Эстония призвала назначить Каллас представителем ЕС на переговорах по Украине Фото: REUTERS.

Эстонские власти призывают руководство Евросоюза назначить главу евродипломатии Каю Каллас представителем объединения на переговорах по Украине. Об этом заявил премьер страны Кристен Михал в интервью Politico.

«Европа уже выбрала своих представителей: председателя Евросовета Антониу Кошту и Каю Каллас. Оба, безусловно, подотчетны странам ЕС», - заявил Михал.

Данный вопрос должен быть поднят на неформальном саммите Евросовета в Дублине. Он запланирован на пятницу, 13 ноября. Встречу попросила провести премьер-министр Италии Джорджия Мелони. Как уточняет газета, она передала письмо Коште, где осудила подход Европы в разрешении конфликта на Украине. По ее словам, он был «совершенно непоследовательным» и грозил затянуть бои.

В итоге Кошта согласился с точкой зрения Мелони и решил провести саммит.

Михал заявил, что мандат руководителя совета и Каллас исходит непосредственно от ЕС, а это значит, что нет необходимости предварительно согласовывать специальный план между государствами-членами.

«Нас должны представлять те, кому мы доверяем и кто подотчетен ЕС, а не те, кто нравится (президенту РФ Владимиру - прим. ред.) Путину», - подытожил он.

Ранее в МИД России уже высказывались о желании Европы занять место за столом переговоров по ситуации на Украине. Как отметила представитель ведомства Мария Захарова, для начала государствам ЕС нужно «привести в порядок». Ведь никто не хочет вести переговоры с теми, кто по уши увяз в крови и грязи.