Италию накрыли фекальные бомбардировки: Птицы терроризируют жителей и портят авто

В Италии жители уже несколько недель страдают от настоящего дождя из птичьего помета из-за осенней миграции скворцов. Фото: Alexander Bernhard / CHROMORANGE/Global Look Press

В Италии жители Рима уже несколько недель страдают от настоящего дождя из птичьего помета из-за осенней миграции скворцов. Об этом сообщает газета La Repubblica.

Тысячи птиц облюбовали деревья вдоль улиц Виале-Йонио и Прати-Фискали. Каждый вечер примерно с 17:00 скворцы собираются огромными стаями и остаются там до утра. За это время тротуары, дороги и припаркованные автомобили покрываются толстым слоем помета.

Местные жители вынуждены выходить на улицу с зонтами и оставлять машины подальше от деревьев. Некоторые пытаются прогнать пернатых петардами, свистками и шумом кастрюль. Однако особого результата это не приносит.

«Нужно ходить с зонтом, иначе они попадут тебе прямо по голове», — рассказали местные жители.

Ситуацию осложняют неприятный запах и скользкие тротуары. По словам горожан, ежедневная мойка автомобилей обходится минимум в 30 евро. Власти района признали, что предпринятые с 22 октября меры пока не помогли, и пообещали установить дополнительные устройства для отпугивания птиц.

Примечательно, что ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони тоже объявила войну пернатым. Голуби и чайки настолько загрязнили двор правительственного дворца Киджи, что сотрудники опасались ходить по парадной лестнице. В результате власти заказали специальную электромагнитную систему отпугивания птиц. Правда, специалисты усомнились в ее эффективности, особенно против огромных стай скворцов.