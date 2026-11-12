СБУ задержала 13 человек за участие в акции против тайного дома пыток под Киевом

Часть задержанных ВСУ украинцев обвиняют в препятствовании деятельности армии Украины. Фото: Agron Dragaj/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сотрудники Службы безопасности Украины провели задержание 13 участников акций против незаконного удержания людей в тайном «доме пыток», находящегося под Киевом. Об этом ведомство проинформировало в своем Telegram-канале.

«Задержали 13 участников столкновений в Петропавловской Борщаговке… Предъявили семерым задержанным обвинение», – сообщили в СБУ.

Семерым из задержанных инкриминируют препятствование деятельности армии Украины и распространение информации об их размещении. Еще шестерым предъявлены обвинения в хулиганстве и сопротивлении правоохранителям.

Напомним, что на Украине все никак не утихнет скандал, связанный с пыточными. Оказалось, что под Киевом насильно удерживали в частном доме солдат ВСУ, которые отказывались идти на передовую. Там их постоянно избивали. Причем некоторые получили такие серьезные травмы, что в итоге скончались. Правоохранительные службы страны сейчас ведут расследование.