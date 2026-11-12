Правительство Нидерландов оказалось на грани краха из-за налога на богатство. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Трехпартийная правящая коалиция в Нидерландах может развалиться из-за предложенной поправки о налоге на богатство. Если это произойдет, правительство меньшинства премьер-министра Роба Джеттена рискует уйти в отставку. Об этом сообщает Bloomberg.

Заместитель премьер-министра Дилан Ешилгёз-Зегериус, возглавляющая Народную партию, раскритиковала соглашение, которое две другие партии коалиции — левоцентристская «Д66» и Христианские демократы — заключили с левыми оппозиционными группами, чтобы переложить налоговое бремя с доходов на богатство. Ожидается, что законодатели проголосуют за поправку в четверг.

Если партнеры по коалиции проголосуют за поправку, Народная партия задумается о продолжении сотрудничества, добавила лидер партии.

Ранее стало известно, что голландские власти приступили к тестированию модели лагеря для пленных россиян в провинции Гронинген. Его вместимость — до 2 тыс. человек. Власти страны отмечают, что это первый случай за более чем 30 лет, когда Нидерланды проводят учения, посвященные содержанию под стражей в таком масштабе.