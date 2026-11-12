Не менее 100 человек задержали во время всеобщей суточной забастовки в Испании

Испанцев массово задерживают за личное мнение: Бунт в Европе обернулся скандальным итогом Фото: REUTERS.

В Испании не менее 100 человек задержали во время всеобщей суточной забастовки, сопровождавшейся массовыми беспорядками и столкновениями с полицией. Об этом сообщает газета El Mundo.

Акции протеста прошли 11 ноября в различных регионах страны. Демонстранты требовали повышения зарплат, снижения стоимости жизни и решения жилищного кризиса. Во многих городах участники забастовки перекрывали дороги и вступали в столкновения с правоохранителями.

Наиболее напряженная обстановка сложилась в Барселоне, где задержали не менее 50 человек. Протестующие громили магазины, поджигали мусорные контейнеры и баррикады, а также забрасывали полицейских камнями и пиротехникой.

Еще 15 человек задержали в Мадриде и 16 в Стране Басков. В последнем случае семерым сотрудникам полиции потребовалась медицинская помощь после столкновений с демонстрантами. Задержания также прошли в Валенсии, Малаге, Гранаде и других городах.

Примечательно, что массовые беспорядки произошли менее чем за три недели до досрочных парламентских выборов в Испании, назначенных на 29 ноября.

Ранее участники всеобщей забастовки ворвались в студию испанской телерадиокомпании RTVE в Барселоне прямо во время прямого эфира. Около 50 протестующих с закрытыми лицами проникли в помещение и развернули плакаты со своими требованиями. Из-за произошедшего трансляцию пришлось прервать. После прибытия полиции участники акции покинули студию, а вещание возобновилось.