Умер Энтони Кларк, сиявший в сериале «Да, дорогая!»: Друг актера рассказал о его участи

Умер американский актер Энтони Кларк, известный по сериалу «Да, дорогая!». Ему было 62 года. Фото: Supplied by FilmStills.net/Global Look Press

Умер американский актер Энтони Кларк, известный по сериалу «Да, дорогая!». Ему было 62 года. О смерти артиста сообщил его коллега Майк О'Мэлли на своей странице в соцсети X.

Кларк скончался 10 ноября. Причина смерти официально не раскрывается. Информации о дате и месте прощания с актером также пока нет.

Энтони Кларк родился 4 апреля 1964 года в американском штате Виргиния. Свою карьеру на телевидении он начал с небольших ролей в начале 1990-х. Первую широкую известность ему принес комедийный сериал «Бостон Коммон», выходивший с 1996 по 1997 год.

Однако настоящую популярность актер получил благодаря роли Грега Уорнера в ситкоме «Да, дорогая!». Сериал выходил на экраны с 2000 по 2006 год. Кроме того, Кларк снимался в фильмах «Дурацкое пари», «Скала» и «Заплатить сполна».

Ранее стало известно о смерти американского актера Стейси Кича, сыгравшего в фильме «Американская история X» и сериале «Побег». Артист скончался 10 ноября в Польше в возрасте 85 лет. По словам его супруги, причиной смерти стали серьезное заболевание сердца и сердечная недостаточность. Кич практически до последних дней продолжал сниматься в кино и выступать в театре.