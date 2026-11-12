Hraparak: правительство Армении хочет сменить посла в России

Гургена Арсеняна хотят снять с должности посла Армении в России. Фото: Александр Патрин/ТАСС

Ереван планирует отозвать своего посла в России Гургена Арсеняна. Так утверждает портал Hraparak.am со ссылкой на собственные источники.

Решение о кадровых перестановках руководство страны приняло еще летом. Однако процесс затянулся из-за поиска подходящего кандидата, поэтому дипломат продолжал выполнять свою работу. Как правило, указ об освобождении от должности подписывается одновременно с назначением преемника.

«Посол Армении в России Гурген Арсенян, назначенный в августе 2024 года, все же вернется домой», - следует из материала.

Издание уточняет, что новым руководителем дипмиссии, скорее всего, станет 67-летний Самвел Мкртчян. В прошлом он возглавлял представительства республики в ряде государств Европы. Еще около шести лет - с 2004 по 2010 год - представлял интересы страны при НАТО.

Ранее стало известно, что Армения лишилась права голоса в ОДКБ. Такое решение страны-участники объединения приняли из-за долгов Еревана. Также в Кремле заявили, что российский лидер Владимир Путин уделит внимание вопросу членства Армении в ОДКБ.