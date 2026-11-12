Набиуллина: ключевая ставка пока останется высокой, но другого выхода нет Фото: Ольга ЮШКОВА.

Ключевая ставка в Российской Федерации еще некоторое время будет оставаться высокой, поскольку другого варианта решения текущих экономических задач нет. Об этом 12 ноября, в четверг, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Выступая в Госдуме, глава ЦБ отметила, что жесткая денежно-кредитная политика направлена на достижение умеренного и предсказуемого экономического роста. Это, в свою очередь, должно способствовать повышению благосостояния граждан и созданию условий для устойчивого развития бизнеса.

Набиуллина подчеркнула, что понимает, насколько болезненным может быть период высоких ставок. Однако считает такую политику оправданной, поскольку целью остается сдерживание инфляции.

Ранее KP.RU писал, что глава Центробанка Эльвира Набиуллина объяснила, почему регулятор не стал снижать ключевую ставку осенью. По ее словам, торопливое смягчение денежно-кредитной политики может привести к ускорению инфляции и новым трудностям для предприятий.