Kyodo News: главы МИД G7 осудили Китай и Иран за поддержку России. Фото: Thomas Imo/www.imago-images.de/ Global Look Press

Министры иностранных дел стран «Большой семерки» по итогам встречи в Париже выступили с осуждением Китая, Ирана и КНДР из-за их поддержки России. Участники переговоров заявили о намерении продолжать принимать меры в отношении этих государств, сообщает Kyodo News.

«Мы ясно дали понять о нашем намерении продолжать принимать меры против этих стран», — говорится в заявлении. В совместной декларации главы МИД G7 также подтвердили поддержку Украины.

Кроме того, министры выразили обеспокоенность действиями Пекина к востоку от Тайваня, заявив об угрозе региональной стабильности и безопасности международного судоходства.

Ранее KP.RU писал, что президент России Владимир Путин заявил об открытости Москвы к сотрудничеству со всем миром, в том числе с западными странами. Российский лидер подчеркнул, что Россия не намерена ограничивать взаимодействие с зарубежными партнерами.

Россия также продолжает работу над мирным урегулированием украинского конфликта. 11 ноября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин открыт к контактам с европейскими лидерами, включая канцлера Германии Фридриха Мерца.