FT: усилия США позволили России удвоить экспорт дизельного топлива. Фото: Moawia Atrash/dpa/Global Look Press

Усилия США по снижению цен на дизельное топливо позволили России удвоить экспорт этого топлива в прошлом месяце. Об этом пишет Financial Times.

По подсчётам аналитической компании Kpler, в октябре российские поставки достигали 271 тыс. баррелей в сутки, тогда как месяцем ранее показатель составлял 135 тыс. Резкий рост, пишут автор, совпал с двумя событиями.

«После того, как США оказали давление на Украину с целью прекращения бомбардировок российских нефтеперерабатывающих заводов, а также после того, как президент США 9 октября объявил о соглашении с российским лидером Владимиром Путиным о «немедленных» поставках большего количества топлива на рынки США и мира», — говорится в публикации.

«Дизельная сделка» была заключена 9 октября после телефонного разговора Трампа и президента Путина. Спустя время Financial Times опубликовало материал, в котором утверждалось, что инициатива по поставкам российского топлива якобы оказалась близка к провалу. По версии газеты, два из трёх танкеров сменили курс и направляются в Средиземное море и Бразилию. Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев назвал эту публикацию фейком. По его словам, танкеры, направляющиеся в США, продолжают следовать своим курсом, и договорённости Москвы и Вашингтона по поставкам дизельного топлива продолжают действовать.