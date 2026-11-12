Льготный автокредит возвращается: кому дадут скидку до 40% Фото: Boxyray/Shutterstock

С 1 декабря 2026 года в России снова заработает программа льготного автокредитования. Об этом ТАСС рассказал зампред комитета Госдумы по экономической политике Алексей Говырин. Купить новый автомобиль российской сборки можно будет с поддержкой из бюджета.

Медработники, участники СВО и их семьи, а также родители с двумя и более детьми получат скидку от 10 до 40%. Банк зачтёт её при первоначальном взносе или уменьшит основной долг. Ставку и срок зафиксируют в договоре.

Работникам государственных клиник и школ, бойцам СВО и их близким, людям с инвалидностью положено 20%. Многодетным в большинстве регионов — 10%, а семьям с ребёнком на Дальнем Востоке — 25%. Покупатели российских электромобилей и гибридов получат 35%, но не больше 925 тысяч рублей. Ветеранам с увечьями — 40% на машину с ручным управлением.

Цена авто с ДВС — до 2 млн рублей, масса — до 3,5 тонны, локализация — от 2500 баллов. Машина должна быть новой, 2025 или 2026 года. Заявку оформляют в банке-участнике или у дилера. При цене 1,8 млн скидка 20% даст экономию 360 тысяч рублей.

Ранее KP.RU писал о подготовке новых условий программы автокредитования. Тогда и были определены категории граждан, претендующих на льготные условия.