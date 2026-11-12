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НовостиПолитика12 ноября 2026 10:16

Партнёры и соседи в приоритете: Путин принял в Кремле президента Таджикистана раньше посланцев США

Путин встретился с лидером Таджикистана Рахмоном раньше Уиткоффа и Кушнера
Сергей КУДРИН
Путин встретился с лидером Таджикистана Рахмоном раньше Уиткоффа и Кушнера

Путин встретился с лидером Таджикистана Рахмоном раньше Уиткоффа и Кушнера

Фото: kremlin.ru.

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном. Примечательно, что в Москве в этот момент находятся посланцы президента США Дональда Трампа - Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер. Однако глава государства справедливо отдаёт предпочтение многолетним партнёрам и соседям, и только потом встретится с американцами.

"Владимир Путин обсудил с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном вопросы двусторонних отношений", - сообщили в пресс-службе Кремля.

Напомним, что в начале октября Путин и Рахмон в телефонном разговоре подчеркнули высокий уровень стратегического партнерства и союзничества между Москвой и Душанбе. Оба лидера выразили удовлетворение текущим уровнем сотрудничества и подтвердили готовность к его дальнейшему укреплению.

Ранее KP.RU сообщил, что Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву 12 ноября для переговоров с Владимиром Путиным по урегулированию украинского конфликта. Они прилетели после консультаций в Абу-Даби.