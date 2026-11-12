Баканов: Российская орбитальная станция будет открыта для участия других стран

Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов на встрече с руководителями дипломатических миссий сообщил, что госкорпорация не видит препятствий для сотрудничества с иностранными государствами в рамках Российской орбитальной станции (РОС).

По его словам, юридическая конструкция проекта такова, что, в отличие от Международной космической станции (МКС), где вместе с Россией участвуют США, Япония, Канада и Евросоюз, на РОС никаких правовых ограничений для работы с любой страной не будет. При этом он подчеркнул, что, несмотря на санкции, Роскосмос продолжает взаимодействие, в том числе с США по программе МКС.

Ранее представитель NASA Джошуа Финч подтвердил, что соглашение с Роскосмосом о перекрёстных полётах на МКС продолжит действовать. По его словам, стороны хотят и дальше страховать друг друга на орбите. Напомним, соглашение о перекрёстных полётах подписали в июле 2022 года.