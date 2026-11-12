Физики предсказали конец света в этом году: Он наступит совсем скоро, но есть оговорка. Фото: N. Steele/shutterstock/fotodom

Трое физиков предсказали конец света на пятницу, 13 ноября 2026 года, еще 66 лет назад. Об этом напоминает немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на исследование, опубликованное в научном издании Science в 1960 году.

Авторами необычного прогноза стали австрийский физик Хайнц фон Ферстер и двое его коллег из Иллинойского университета. Ученые предположили, что человечество может погибнуть из-за стремительного роста населения Земли.

Согласно их расчетам, время, необходимое для удвоения численности людей, постоянно сокращалось. Если бы такая тенденция сохранилась, к 2026 году население планеты теоретически достигло бы бесконечности.

Любопытно, что точную дату конца света исследователи изначально не определили. Их формула указывала лишь на 2026 год с погрешностью в несколько лет. Тогда фон Ферстер решил выбрать пятницу, 13 ноября, которая к тому же совпадала с его днем рождения.

Впрочем, беспокоиться об апокалипсисе не стоит. Современные ученые объясняют, что математическая модель применима лишь к определенному историческому периоду. Сейчас на Земле живут около 8,3 миллиарда человек, а темпы прироста населения значительно замедлились.

Ранее ученые предупредили о возможном сокращении населения планеты из-за падения рождаемости. Согласно одному из прогнозов, численность человечества достигнет пика в девять миллиардов человек уже к 2056 году, после чего начнет снижаться. При этом ООН ожидает более позднего пика — около 10,3 миллиарда человек к середине 2080-х годов.