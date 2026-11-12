Набиуллина: рост ВВП России по итогам года составит примерно 1%

Глава ЦБ заявила, что в перспективе динамика экономики России начнет плавно расти Фото: Ольга ЮШКОВА.

ВВП России по итогам текущего года увеличится примерно на 1%. В перспективе динамика начнет плавно расти. Такой прогноз озвучила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина во время выступления на пленарном заседании Госдумы.

Глава регулятора пояснила, что ситуация по секторам неоднородна. Однако во втором полугодии экономика вернулась к подъему, и без внешних воздействий показатели могли бы оказаться заметно сильнее.

«Мы ожидаем, что по итогам года ВВП вырастет в пределах 1%, и это даже несмотря на выбытие производственных мощностей в отдельных отраслях в результате атак», - сказала она.

По оценке руководителя Банка РФ, ключевыми драйверами выступают машиностроительный комплекс и предприятия ОПК. Дополнительный импульс обеспечивают повышение доходов населения, потребительская активность и расширение сегментов, нацеленных на внутренний рынок.

Ранее Набиуллина заявляла, что ключевая ставка пока останется высокой. По ее словам, Банк России пока не видит другого выхода из ситуации.