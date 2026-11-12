Глава Nvidia оставит компанию с пустыми карманами: роман на стороне обойдется в $200 млн Фото: REUTERS.

Американская компания Nvidia может потерять более 200 миллиардов долларов рыночной стоимости на фоне скандала вокруг ее генерального директора Дженсена Хуанга. Об этом сообщает Bloomberg.

Акции одного из крупнейших производителей чипов для искусственного интеллекта упали почти на 6% на предварительных торгах. Если снижение сохранится после открытия биржи, капитализация Nvidia сократится более чем на 200 миллиардов долларов.

Причиной обвала стали сообщения о возможной отставке Хуанга. Совет директоров компании обсуждает его дальнейшую судьбу после скандала, связанного с предполагаемыми отношениями бизнесмена с женщиной, которую подозревают в работе на китайскую разведку. Дополнительные вопросы вызвали сообщения о романе главы Nvidia с одной из подчиненных.

Проблемы компании отразились и на американском фондовом рынке. Фьючерсы на индекс Nasdaq 100 снизились на 0,6%, а на S&P 500 — на 0,3%. При этом акции конкурентов Nvidia, компаний AMD и Broadcom, напротив, подорожали.

Эксперты предупреждают, что возможный уход Хуанга станет серьезным ударом по Nvidia, поскольку именно он считается одной из ключевых фигур мировой индустрии искусственного интеллекта.

Ранее KP.RU сообщил о новых подробностях шпионского скандала вокруг Nvidia. По данным Bloomberg, китайская предпринимательница Элис Хуанг, которую американские спецслужбы подозревают в связях с разведкой КНР, вернулась в Пекин. Сам Дженсен Хуанг признал супружескую измену и извинился перед семьей, а также пообещал сотрудничать с советом директоров в рамках внутреннего расследования.