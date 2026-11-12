Новые детали скандала вокруг главы Nvidia и его измены: шпионка-любовница спокойно вернулась домой Фото: REUTERS.

Китайская предпринимательница Элис Хуанг, которую американские спецслужбы подозревают в работе на разведку КНР, вернулась на родину. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным издания, сейчас Хуанг проживает в Пекине, причем китайским органам безопасности известно о ее местонахождении. При этом неизвестно, когда и по какой причине предпринимательница приехала в столицу КНР, а также чем занимается в настоящее время.

Ранее Хуанг возглавляла сингапурскую компанию Megaspeed International, закупавшую серверы с процессорами Nvidia. Оборудование сдавали в аренду различным клиентам, включая китайские корпорации. Среди заказчиков компании была Alibaba.

Имя предпринимательницы оказалось в центре международного скандала после сообщений о ее предполагаемом романе с генеральным директором Nvidia Дженсеном Хуангом. Американские спецслужбы подозревают женщину в связях с китайской разведкой. При этом Пекин отвергает подобные обвинения.

Ранее KP.RU сообщил, что у Элис Хуанг мог быть тайный муж. По данным западных СМИ, предпринимательница долгое время состояла в романтических и финансовых отношениях с китайским инвестором Кан Вэем, который представлялся ее супругом. Предположительно, пара использовала связи с руководством Nvidia для привлечения крупных инвестиций.

Тем временем сам Дженсен Хуанг признался в супружеской измене и публично извинился перед женой и детьми. На фоне скандала акции Nvidia резко подешевели, а состояние миллиардера сократилось примерно на 10 млрд долларов. Руководитель компании также пообещал сотрудничать с советом директоров в рамках внутреннего расследования.