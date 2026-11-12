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НовостиПроисшествия12 ноября 2026 10:58

Стример устроил тайный секс-эфир без согласия девушки: теперь ему грозит срок

В Москве девушка обратилась в полицию после секса на стриме без её согласия
Семен ЗИМИН
Стример устроил тайный секс-эфир без согласия девушки: теперь ему грозит срок

Стример устроил тайный секс-эфир без согласия девушки: теперь ему грозит срок

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

25-летний житель Москвы решил совместить личную жизнь со стримом, но не предупредил об этом свою спутницу. Как сообщает Baza, трэш-стример тайно запустил прямой эфир на YouTube, пока находился в спальне с девушкой. Он якобы сказал ей, что снимает обычное видео, а телефон, установленный в комнате, в это время транслировал всё происходящее в интернет.

Аудитория у интимного контента собралась немаленькая — за моментом наблюдали полторы тысячи зрителей. Когда события дошли до самого пикантного момента, Дмитрий убрал камеру из кадра, однако звук оставил включённым. Так что подписчики продолжили следить за развитием ситуации, пусть и без картинки. Девушка узнала о том, что её личная жизнь стала публичной, только после процесса.

Осознав масштаб произошедшего, она отправилась в полицию. Теперь стримеру грозит наказание за нарушение неприкосновенности частной жизни. Пока идёт следствие, ему запретили пользоваться средствами связи и выходить в интернет.

Ранее суд в России запретил распространять порнографические ролики с участием женщин в исламской религиозной одежде. Все подобные порталы признали запрещенными.