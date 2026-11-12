Соцфонд раскрыл размер фиксированной выплаты после индексации 2027 года

Соцфонд: фиксированная выплата к пенсии в 2027 году вырастет до 10,2 тыс. рублей Фото: Ольга ЮШКОВА.

Фиксированная выплата к страховой пенсии после февральской индексации 2027 года вырастет до 10,2 тыс. рублей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Социального фонда.

Как уточнили в ведомстве, это напрямую отразится на размере надбавок для отдельных категорий пенсионеров — в частности, для тех, кто достиг 80 лет или имеет первую группу инвалидности.

Ранее Соцфонд сообщал, что в октябре 2026 года разрыв между средними пенсиями работающих россиян в регионах превысил 22 тыс. рублей. По данным ведомства, наименьшая выплата зафиксирована в Дагестане — 17 618 рублей, наибольшая — в Чукотском АО, где она составила 39 732 рубля. В среднем по стране работающие пенсионеры получали 24 045 рублей, неработающие — 25 853 рубля.