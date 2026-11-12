Пенсии перешагнут новую отметку: сколько будут получать пожилые россияне в 2027 году

Соцфонд: средняя пенсия по старости увеличится до 30, 2 тысячи рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Средний размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров в России в 2027 году достигнет 30,2 тысячи рублей в месяц. Таким образом, выплата увеличится примерно на 2,4 тысячи рублей, сообщили в Социальном фонде Российской Федерации 12 ноября, в четверг.

Индексация пенсий будет осуществляться в два этапа. Согласно планам фонда, с 1 февраля выплаты проиндексируют на 6,8%, а с 1 апреля — еще на 3,3%. Первый этап будет учитывать инфляцию за прошедший год, второй — рост доходов Соцфонда. При этом индексацию получат не только неработающие, но и работающие пенсионеры.

Ранее KP.RU сообщал, что средняя пенсия федеральных государственных гражданских служащих на 1 октября 2026 года составляла 39 730 рублей в месяц. В Соцфонде уточнили, что выплаты работающим и неработающим представителям этой категории различаются.