В Соцфонде назвали среднюю пенсию госслужащих в России

Средняя пенсия госслужащих составляет почти 40 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Средний размер пенсии федеральных государственных гражданских служащих в России по состоянию на 1 октября 2026 года составил 39 730 рублей в месяц. Об этом стало известно из данных Социального фонда.

Согласно опубликованной статистике, на эту категорию пенсионеров приходится около 100,9 тысячи человек. При этом размер выплат зависит от того, продолжают ли бывшие госслужащие трудовую деятельность.

Так, работающие пенсионеры из числа федеральных государственных гражданских служащих в среднем получают 40 823 рубля в месяц. У неработающих россиян средний размер выплаты составляет 39 600 рублей.

Напомним, что пенсия депутатов Госдумы в 2026 году может составлять около 52 тысяч рублей при стаже от пяти до десяти лет. Профессор Александр Сафонов отметил, что выплаты складываются из страховой пенсии и специальной надбавки за стаж.

Ранее член Общественной палаты Владислав Гриб предложил повышать фиксированную выплату в составе страховой пенсии по старости с 70 лет. По его словам, это помогло бы пожилым людям справляться с дополнительными расходами.

Численность пенсионеров в России составила около 40,5 миллионов человек. Больше всего пожилых людей проживает в Москве, Московской области и Краснодарском крае. В столице насчитывается более 3 миллионов пенсионеров.

Как писал KP.RU, наибольший средний размер пенсии в сентябре 2026 года зафиксировали в ряде российских регионов. Так, на Чукотке выплата составляла 42 248 рублей. В Ненецком автономном округе показатель достиг 38 949 рублей.

Средний размер страховой пенсии по старости в 2027 году составит почти 30 тысяч рублей. Выплаты по старости, инвалидности и в связи с потерей кормильца поднимут дважды. Повышение коснется как работающих, так и неработающих пенсионеров.

Отметим, что мошенники представляются сотрудниками Соцфонда и предлагают записаться на перерасчет пенсии из-за якобы неучтенного трудового стажа. Для подтверждения записи просят код из смс, который нужен аферистам для входа на "Госуслуги".