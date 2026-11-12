Умерла Любовь Перельман, мать гениального математика: разбитый горем Григорий Перельман отказывается покидать дом

Всемирно известный математик Григорий Перельман со своей мамой Любовью Лейбовной Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета.

Умерла Любовь Перельман, мать всемирно известного российского математика Григория Перельмана. Ей было 87 лет. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, женщина ушла из жизни больше месяца назад. Для организации похорон и оформления необходимых документов в Санкт-Петербург из Швеции прилетела ее дочь Елена, младшая сестра ученого.

После смерти матери Перельман практически перестал выходить из квартиры. Как рассказали соседи, математик и прежде вел затворнический образ жизни, избегал общения и старался не встречаться с другими жильцами даже в лифте.

Теперь ученый выбирается за продуктами примерно раз в полторы недели. При этом от предложений соседей помочь с покупками он отказывается.

Ученый выбирается за продуктами примерно раз в полторы недели Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета.

Известно, что Перельман переехал к матери во Фрунзенский район Петербурга около десяти лет назад, чтобы ухаживать за ней. Ради этого математик продал собственную квартиру на Никольской площади, доставшуюся ему от бабушки.

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