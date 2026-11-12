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НовостиОбщество12 ноября 2026 11:01

Умерла Любовь Перельман, мать гениального математика: разбитый горем Григорий Перельман отказывается покидать дом

Умерла Любовь Перельман, мать всемирно известного математика Григория Перельмана
Марк СОКОЛОВ
Всемирно известный математик Григорий Перельман со своей мамой Любовью Лейбовной

Всемирно известный математик Григорий Перельман со своей мамой Любовью Лейбовной

Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета.

Умерла Любовь Перельман, мать всемирно известного российского математика Григория Перельмана. Ей было 87 лет. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, женщина ушла из жизни больше месяца назад. Для организации похорон и оформления необходимых документов в Санкт-Петербург из Швеции прилетела ее дочь Елена, младшая сестра ученого.

После смерти матери Перельман практически перестал выходить из квартиры. Как рассказали соседи, математик и прежде вел затворнический образ жизни, избегал общения и старался не встречаться с другими жильцами даже в лифте.

Теперь ученый выбирается за продуктами примерно раз в полторы недели. При этом от предложений соседей помочь с покупками он отказывается.

Ученый выбирается за продуктами примерно раз в полторы недели

Ученый выбирается за продуктами примерно раз в полторы недели

Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета.

Известно, что Перельман переехал к матери во Фрунзенский район Петербурга около десяти лет назад, чтобы ухаживать за ней. Ради этого математик продал собственную квартиру на Никольской площади, доставшуюся ему от бабушки.

Ранее KP.RU сообщил о прощании с народной артисткой РСФСР Лидией Федосеевой-Шукшиной, матерью актрисы Марии Шукшиной. Знаменитая артистка скончалась 6 ноября после продолжительной болезни. Отпевание состоялось 11 ноября, на церемонию пришли родственники, коллеги и поклонники актрисы.