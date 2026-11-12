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НовостиПолитика12 ноября 2026 11:04

В Раде упрекнули Зеленского за насмешки над Трампом: почему Украине не стоит трогать США

Нардеп Гончаренко* заявил, что Зеленскому не стоило насмехаться над Трампом
Анна АДАМАЙТЕС
Нардеп Гончаренко* заявил, что Зеленскому не стоило насмехаться над Трампом

Нардеп Гончаренко* заявил, что Зеленскому не стоило насмехаться над Трампом

Фото: REUTERS.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* раскритиковал Владимира Зеленского за насмешки над президентом США Дональдом Трампом. По мнению парламентария, подобное поведение недопустимо, поскольку Украина зависит от американской поддержки, в том числе в вопросах спутниковой связи Starshield. Об этом Гончаренко* написал в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что накануне Зеленский во время выступления в парламенте Дании высмеял позицию Трампа по Гренландии. При этом уже на следующий день украинский лидер сообщил о новых серьезных сбоях в работе Starshield и намерении обсуждать ограничения с американской стороной.

Гончаренко* также обратил внимание, что насмешки прозвучали в день переговоров России, США и Украины в Абу-Даби. По его мнению, Киеву сейчас необходимы дипломатия, снижение напряженности и конкретные результаты, а не публичные политические выпады.

Ранее KP.RU писал, что Зеленский во время выступления в парламенте Дании пошутил о стремлении Трампа получить Гренландию. Киевский главарь заявил, что президент США на самом деле хотел стать датчанином.

* Алексей Гончаренко внесен в России в перечень террористов и экстремистов.