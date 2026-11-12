Соцфонд решил увеличить надбавку к пенсии нескольким группам россиян: кого это коснётся Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Соцфонд решил не тянуть с прибавкой для тех, кто ухаживает за самыми незащищёнными пенсионерами. Надбавка по уходу за людьми старше 80 лет и инвалидами I группы с февраля следующего года вырастет до 1,5 тыс. рублей. Об этом сообщил Социальный фонд РФ в мессенджере «Макс».

Прибавку увеличат вместе со страховыми пенсиями. Индексация в следующем году пройдёт дважды: с 1 февраля — на 6,8%, с 1 апреля — ещё на 3,3%. Причём первое повышение сдвинули — раньше оно стартовало с 1 января, теперь с февраля.

Социальные пенсии, как и прежде, поднимут с 1 апреля. Всем, кому положены выплаты, пересчитают их автоматически — ни заявлений, ни походов в клиентские службы не потребуется.

При этом средняя пенсия в стране понемногу подрастает. По данным государственной статистики, на 1 октября 2026 года она составляла 25 480 рублей. Пятью годами раньше, в 2021-м, было 15 850 рублей.