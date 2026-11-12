Математик-революционер Григорий Перельман разбит горем после смерти матери: Ученый не выходит из дома и боится людей

Математик выходит за продуктами примерно раз в полторы недели Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета.

Всемирно известный российский математик Григорий Перельман практически перестал выходить из дома после смерти матери и сторонится общения с людьми. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на соседей ученого.

По данным источника, Любовь Перельман скончалась больше месяца назад. Для организации похорон и оформления документов в Санкт-Петербург из Швеции прилетела младшая сестра математика Елена.

Всемирно известный математик Григорий Перельман со своей мамой Любовью Лейбовной Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета.

После потери матери Перельман еще сильнее замкнулся в себе. Соседи рассказали, что ученый и раньше избегал общения с окружающими, старался не встречаться с жильцами в лифте и редко покидал квартиру.

Теперь математик выходит за продуктами примерно раз в полторы недели. При этом от предложений соседей помочь с покупками он отказывается.

Известно, что около десяти лет назад Перельман переехал к матери во Фрунзенский район Петербурга, чтобы ухаживать за ней. Ради этого он продал собственную квартиру, доставшуюся ему от бабушки.

Ранее корреспонденты KP.RU встретили Перельмана на улице незадолго до его 60-летия. Ученый направлялся в магазин в старой куртке и калошах, а на вопросы журналистов отвечать не стал и ускорил шаг. Позднее он вернулся домой с сумками продуктов, среди которых было несколько пачек гречки. Соседи тогда подтвердили, что математик ведет затворнический образ жизни и почти ни с кем не разговаривает.