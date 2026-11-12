Живот не из-за лишнего веса: врач объяснил, чем опасен гиперлордоз

Гиперлордоз может быть связан с особенностями строения позвоночника. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Выпирающий живот не всегда связан с лишним весом. Иногда причина кроется в гиперлордозе – чрезмерном прогибе поясницы, который может сопровождаться болями, онемением и ограничением движений, заявил врач-остеопат, невролог Александр Евдокимов. Об этом пишет ОТР.

«Любое ограничение, грубое движение, любая острая боль или просто длительное онемение больше двух-трех дней – <…> это уже не норма, это уже серьезно. Тут надо уже что-то делать», – предупредил остеопат.

По словам Евдокимова, гиперлордоз может быть связан с особенностями строения позвоночника, слабостью мышц живота, спазмами или проблемами внутренних органов. Иногда такая осанка сохраняется с детства и не вызывает жалоб. В этом случае специальная коррекция может не понадобиться.

Если же человек испытывает боль, дискомфорт, замечает онемение ног или ему становится трудно двигаться, стоит обратиться к врачу. Специалист поможет выяснить причину изменений и подобрать лечение. Самостоятельно начинать упражнения для исправления осанки не рекомендуется: сначала важно понять, что именно вызвало гиперлордоз.

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