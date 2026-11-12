Карелия введет запрет на розничную продажу вейпов: когда заработают новые правила

Парфенчиков: В Карелии с 1 марта запретят розничную продажу вейпов Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Парламент Республики Карелия одобрил запрет на розничную продажу вейпов. Об этом в мессенджере Макс сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

По его словам, документ прошёл все необходимые согласования и консультации. С 1 марта 2027 года вейпы и жидкости для них исчезнут из розничной продажи.

«Отсрочка даёт бизнесу возможность адаптироваться, а контролирующим органам — подготовиться. Действуем последовательно, без резких шагов, но и без затягивания», — написал глава региона.

Парфенчиков также поблагодарил депутатов за поддержку инициативы.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что 17 регионов России уже ввели запрет на розничную продажу вейпов, ещё в 39 субъектах готовят аналогичные законы. Среди регионов, где ограничения уже действуют, — Вологодская, Нижегородская, Пензенская, Рязанская, Саратовская, Смоленская, Томская и Ульяновская области, Забайкальский и Пермский края, Республика Алтай, Якутия, Северная Осетия, Удмуртия, Чувашия, а также Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа.