Психолог объяснила, почему партнер избегает разговоров после конфликтов

Чтобы решить проблему, эксперт посоветовал не обвинять партнера, а рассказать о своих чувствах. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

Внезапное исчезновение после ссоры не всегда говорит о том, что человеку безразличны отношения. Практикующий клинический психолог Мария Мишина отметила, что иногда таким образом он пытается избежать неприятных эмоций и сложного разговора. Об этом пишет РИАМО.

«Молчаливое исчезновение часто говорит не о безразличии, а об избегании неприятных эмоций. Человек боится конфликта, не умеет выдерживать чужую злость, стыд, разочарование и выбирает самый быстрый способ снизить напряжение: исчезнуть», – объяснила Мишина.

По словам психолога, временное прекращение общения может помочь человеку успокоиться, но в долгосрочной перспективе только усугубляет проблемы в отношениях. При этом дело не в том, что молодое поколение хуже справляется с конфликтами. Современные технологии просто позволяют легче избегать неприятных разговоров, например, удалять переписки и блокировать собеседников.

Чтобы решить проблему, эксперт посоветовал не обвинять партнера, а спокойно рассказать о своих чувствах и конкретных ситуациях. Например, объяснить, что молчание после ссоры вызывает ощущение одиночества, и предложить договориться, когда оба будут готовы вернуться к разговору.

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