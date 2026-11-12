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НовостиВ мире12 ноября 2026 11:31

Бывшего мужа Кэтти Перри отменили в Сети после приговора об изнасиловании

Актёр Рассел Брэнд лишился аккаунтов в соцсетях после приговора
Анна АДАМАЙТЕС
Актёр Рассел Брэнд лишился аккаунтов в соцсетях после приговора

Актёр Рассел Брэнд лишился аккаунтов в соцсетях после приговора

Фото: REUTERS.

Британский актер и комик Рассел Брэнд лишился аккаунтов в Instagram* и Facebook* после вынесения ему обвинительного приговора. На его страницы теперь невозможно зайти. О блокировке артист рассказал в соцсети X.

Бывший муж Кэтти Перри опубликовал скриншот уведомления от Meta**, в котором говорилось об отключении его аккаунта из-за несоответствия правилам платформы. Комик иронично прокомментировал произошедшее, заметив, что, судя по решению компании, его словно никогда не существовало.

До блокировки на страницу Брэнда в Instagram* были подписаны более пяти миллионов человек. Там также находилось свыше 6,5 тысячи публикаций.

Ранее KP.RU писал, что лондонский суд приговорил Рассела Брэнда к 10,5 года тюрьмы по делу об изнасиловании и сексуальных нападениях. Актер должен провести за решеткой не менее двух третей назначенного срока.

* - принадлежат компании Meta, чья деятельность признана в РФ экстремистской и запрещена.

** - признана в России экстремистской организацией, ее деятельность запрещена.