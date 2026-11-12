Европа собралась выбирать переговорщика с Россией во время обеда: что вообще происходит Фото: REUTERS.

Страны Евросоюза обсудят кандидатуру переговорщика с Россией на неформальном саммите в Дублине 13 ноября. Об этом заявил премьер-министр Ирландии Михол Мартин перед началом саммита Европейского политического сообщества (ЕПС).

По словам политика, вопрос о назначении представителя ЕС для диалога с Москвой может быть затронут уже 12 ноября в ходе неофициальных встреч европейских лидеров. Однако основное обсуждение запланировано на следующий день.

«Это, вероятно, будет обсуждаться на полях [саммита ЕПС]. Но более формально это будет обсуждаться завтра на неформальной встрече Совета ЕС во время обеда. Мы бы хотели добиться прогресса по этому вопросу», — заявил Мартин.

При этом европейским странам еще предстоит согласовать общую позицию относительно будущих переговоров с Россией. Москва неоднократно выражала готовность обсуждать вопросы безопасности с европейскими государствами, однако указывала на необходимость учитывать интересы всех сторон.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что в Москве пока не понимают, с кем именно Евросоюз собирается вести переговоры по украинскому урегулированию. По его словам, европейские государства до сих пор не смогли определиться с единым представителем для контактов с Россией. При этом возможный формат диалога с ЕС будет обсуждаться с учетом итогов трехсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби.