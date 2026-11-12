Володин о ценах на жильё: «Не может расти на 50%»

Володин: Цена квадратного метра не может расти на 50% каждый год Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил изумление кратным и постоянным ростом цен на недвижимость в России. Он заявил, что ни по каким рыночным правилам не может быть такого, чтобы стоимость квадратного метра жилья раз в год росла в цене примерно на 50%, и так уже несколько лет по возрастающей.

"Уважаемые коллеги из Минстроя, президент поставил перед нами задачу, чтобы и тарифы были обоснованными, и стоимость квадратного метра жилья была обоснованной. Поэтому приходите и обосновывайте эти цифры, которые вы утверждаете. Они не могут меняться от года в год на 50%. Ну просто не могут, коллеги. Мы что, это не понимаем?" - поинтересовался Володин.

Председатель Госдумы заявил, что цена квартиры может расти на 50% раз в год только в случае, если на те же 50% растут зарплаты всех людей в строительной отрасли, а также цены на пиломатериалы, металл, землю и другие компоненты. Если этого нет, значит, стоимость квадратного метра жилья искусственно завышается, что приведет к росту ипотечных платежей и сокращению социальных программ по обеспечению жильем точно так же на 50% каждый год.

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