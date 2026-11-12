В Госдуме объяснили, почему жители регионов берут ипотеку в Москве: все дело в ценах Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

Жители российских регионов все чаще оформляют ипотеку в Москве из-за того, что стоимость жилья за пределами столицы становится сопоставимой с московской. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.

По словам политика, разница в ценах на недвижимость между Москвой и другими субъектами страны постепенно сокращается. В результате покупатели предпочитают приобретать квартиры в столице.

«Учитывая, что разница стоимости все меньше и меньше с Москвой, многие в регионах берут ипотеку в Москве», — отметил Володин.

Председатель Госдумы подчеркнул, что стоимость квадратного метра в регионах должна соответствовать доходам местных жителей. По его мнению, это позволит повысить доступность жилья, поддержать строительство и создать условия, при которых россияне смогут покупать квартиры в ипотеку по месту жительства.

Ранее KP.RU выяснил, что после изменения условий семейной ипотеки с 1 октября цены на жилье в России продолжили расти, несмотря на снижение числа заявок на кредиты. В большинстве крупных городов вторичная недвижимость дорожает примерно на 0,5–1% в месяц. При этом застройщики не спешат снижать стоимость новостроек, предпочитая привлекать покупателей акциями и скидками.