Набиуллина: вероятность мирового финансового кризиса невысока

Набиуллина заявила, что принцип ЦБ - готовиться к кризисам заранее Фото: Ольга ЮШКОВА.

Риск возникновения глобального финансового кризиса в текущих условиях оценивается Центробанком РФ как невысокий. Об этом сообщила руководитель регулятора Эльвира Набиуллина, выступая перед депутатами Госдумы.

Глава Банка России пояснила, что предпосылки для масштабных потрясений действительно присутствуют. По ее словам, на случай такого развития событий ведомство предусмотрело специальный сценарий.

«Правда, на данный момент оцениваем его вероятность как невысокую. Наш здесь основной принцип - кризис надо проходить не в момент, когда он наступил, а готовиться сильно заранее», - подчеркнула она.

Ранее Набиуллина сообщила, что ключевая ставка пока останется высокой в России. По ее словам, у ЦБ в данный момент нет другого варианта решения.