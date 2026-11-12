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НовостиЭкономика12 ноября 2026 11:51

Силуанов: цены на жилье в России должны быть доступными

Рост стоимости квартир не должен опережать инфляцию, считают в Минфине
Анна АДАМАЙТЕС
Силуанов: цены на жилье в России должны быть доступными

Силуанов: цены на жилье в России должны быть доступными

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Цены на жилье в России должны увеличиваться не быстрее инфляции, чтобы квартиры оставались доступными для граждан. Такое мнение высказал вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов на пленарном заседании Госдумы 12 ноября.

По словам главы Минфина, стоимость недвижимости должна позволять россиянам улучшать жилищные условия. Он подчеркнул, что для этого необходимо удерживать темпы подорожания жилья в пределах инфляции.

Силуанов также обратил внимание на бюджетную составляющую жилищного вопроса. В России действует множество государственных программ, которые помогают приобретать жилье отдельным категориям граждан, нуждающимся в поддержке.

Ранее KP.RU сообщал, что россияне стали чаще выбирать рыночную ипотеку при покупке квартир в новостройках. В октябре 2026 года на такие кредиты пришлось 69,6% заявок на подбор жилья с ипотекой против 49,4% годом ранее.