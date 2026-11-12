Работающим пенсионерам пересчитают выплаты: когда ждать надбавки Фото: REUTERS.

Работающим пенсионерам в России с 1 августа 2027 года пересчитают выплаты. Соцфонд сообщил, что прибавку сделают с учетом взносов работодателей, поступивших за прошлый год. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Это повышение пойдет в дополнение к индексации. То есть пенсионер, который продолжает трудиться, получит и общую прибавку, и перерасчет за отработанное время.

Отдельно в Соцфонде решили не тянуть с прибавкой тем, кто ухаживает за самыми незащищенными пенсионерами. Надбавка по уходу за людьми старше 80 лет и инвалидами I группы с февраля следующего года вырастет до 1,5 тыс. рублей.

Прибавку увеличат вместе со страховыми пенсиями. Индексация в следующем году пройдет дважды: с 1 февраля — на 6,8%, с 1 апреля — еще на 3,3%. Причем первое повышение сдвинули: раньше оно стартовало с 1 января, теперь с февраля.