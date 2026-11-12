Набиуллина: россиянам необходимо доступное жильё, а не дешёвая ипотека Фото: Ольга ЮШКОВА.

12 ноября на пленарном заседании Госдумы глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что за последние 12 месяцев россияне оформили ипотеку на 5,4 трлн рублей. При этом она выразила уверенность, что гражданам важнее доступность самих квартир, а не низкие ставки по кредитам.

Глава ЦБ отметила, что льготные программы действительно позволили некоторым гражданам получать ипотеку на выгодных условиях. Однако заметного улучшения доступности жилья это не принесло: рост цен на квартиры во многом нивелировал выгоду от низких ставок. В то же время люди, не подпадавшие под действие льгот, столкнулись с еще большими трудностями при покупке недвижимости.

Набиуллина добавила, что многие россияне вынуждены откладывать приобретение жилья из-за его высокой стоимости и дорогой ипотеки. Сделать рыночные кредиты доступнее, по ее мнению, поможет снижение инфляции, а льготные программы должны предоставляться только тем, кому они действительно необходимы.

Ранее KP.RU писал, что вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов выступил за то, чтобы цены на жилье в России росли не быстрее инфляции. По его словам, стоимость квартир должна оставаться доступной для граждан.