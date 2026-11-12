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НовостиВ мире12 ноября 2026 12:10

Николу Пашиняну не понравился отель в Дублине, где проходит саммит ЕПС: политику не хватало одной вещи

Никол Пашинян пожаловался на отсутствие ложки для обуви в отеле Дублина
Арина СЕРОВА
Никол Пашинян пожаловался на отсутствие ложки для обуви в отеле Дублина. Фото: Thomas Trutschel/www.imago-images.de/Global Look Press

Никол Пашинян пожаловался на отсутствие ложки для обуви в отеле Дублина. Фото: Thomas Trutschel/www.imago-images.de/Global Look Press

Премьер Армении Никол Пашинян пожаловался на отсутствие ложки для обуви в отеле Дублина. Политик заявил, что ему пришлось «мучиться» и надевать обувь без специального прибора. О ситуации он рассказал в своем Telegram-канале.

Глава правительства выложил видеоролик из номера, сопроводив его ироничной подписью о «трудностях элитарного образа жизни». Он посетовал, что без привычного приспособления процесс переобувания превращается в настоящее испытание.

«В этой гостинице, не знаю почему, нет рожка. Вот так вот мучаясь будем надевать (обувь - прим. ред.)», - сказал Пашинян на видео.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Армении 11 ноября встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анталье. В этот же день в Москве проходило заседание Совета безопасности ОДКБ.